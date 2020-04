Zwickau chartert virtuellen Sonderzug durch die Vereinshistorie

Köln (SID) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat eine virtuelle Zugfahrt durch die Geschichte des Vereins ins Leben gerufen, um Geld in der Coronakrise zu sammeln. Am Sonntag startet die Spendenaktion "Egal wo du auch spielst - mit dem Zug durch unsere Geschichte" und legt unter anderem Zwischenstopps beim FDGB-Pokalsieg 1975 in Berlin und beim Europapokal-Viertelfinalspiel 1976 in Glasgow ein.

Der FSV Zwickau stellt seinen virtuellen Sonderzug vor © SID

Der Verein verspricht auf seiner Webseite "Interviews von verdienten Spielern, Zeitzeugen und Videos von historischen Momenten. Es wird legendär!" Ab Freitag können sich Fans ein Zugticket in Höhe von 1,75 Euro sichern. Von jedem verkauften "Fahrschein" gehen 10 Cent an Zwickauer Kultureinrichtungen. Die Fans sind außerdem dazu angehalten, eigene Videobotschaften und Haltewünsche einzureichen.