beIN Sports France bestätigt Ribery-Auseinandersetzung mit TV-Experte

Paris (SID) - Der TV-Sender beIN Sports France hat eine Auseinandersetzung zwischen seinem Experten Patrick Guillou und dem früheren französischen Fußball-Nationalspieler Franck Ribery von Bayern München offiziell bestätigt. "Franck Ribery hat Patrick Guillou beleidigt und ihn körperlich angegriffen", sagte der Sender auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

beIN Sports France bestätigt Vorwurf gegen Franck Ribery © SID

Ribery soll am Samstagabend nach dem Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund (2:3) mit dem früheren Profi Guillou in einen Streit verwickelt gewesen sein. FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte zuvor der Bild-Zeitung eine "Auseinandersetzung" bestätigt, die sich gut eine Stunde nach dem Ende des deutschen Klassikers zugetragen haben soll.

Der Sender, der sich in den kommenden Tagen mit den Verantwortlichen der Bayern an einen Tisch setzen will, stellte sich voll hinter Guillou: "Wir haben volles Vertrauen in seine journalistische Integrität." Zudem äußerte beIN Sports: "Wir verurteilen alle Arten von Gewalt und begrüßen die Haltung von Patrick zu diesem bedauerlichen Vorfall."

Guillou, der bei der beabsichtigen Aussprache mit am Tisch sitzen soll, arbeitet für den katarischen Sender beIN Sports, der auch über die Bundesliga berichtet. Der 48-Jährige war selbst Profi und später Co-Trainer bei Girondins Bordeaux (unter Willy Sagnol) sowie beim VfL Wolfsburg (unter Valerien Ismael).