bwin: Deutsche U21 gegen Österreich Favorit

Gibraltar (SID) - Die deutschen U21-Fußballjunioren sind für den Wettanbieter bwin in ihrem letzten EM-Gruppenspiel gegen Österreich am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF) klar favorisiert. Für einen deutschen Sieg notiert das Unternehmen eine Quote von 1,50. Für ein Unentschieden werden 4,20 pro gesetztem Euro ausgezahlt, für einen österreichischen Sieg 7,50. Der deutschen Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz genügt ein Punkt zum Halbfinaleinzug.