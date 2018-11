bwin: Djokovic klarer Favorit bei ATP-Finale

Gibraltar (SID) - Wimbledon-Sieger Novak Djokovic startet nach Ansicht des Sportwettenanbieters bwin als klarer Favorit ins ATP-Finale in London (11. bis 18. November). Der Serbe ist mit einer Quote von 1,62 deutlich höher notiert als der 20-malige Grand-Slam-Sieger Roger Federer (Quote 3,50).

Die Buchmacher sehen Novak Djokovic als klaren Favoriten © SID

Geringe Chancen auf einen Sieg hat laut bwin der deutsche Topspieler Alexander Zverev: Gewinnt der Weltranglistenfünfte, zahlt bwin das Elffache des Einsatzes zurück.