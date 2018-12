bwin: Geiger aussichtsreichster DSV-Adler - Kobayashi Favorit

Oberstdorf (SID) - Für Sportwettenanbieter bwin hat Skispringer Karl Geiger bei der 67. Vierschanzentournee die besten Siegeschancen aus dem Team der DSV-Adler. Beim Auftakt am Samstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in seinem Heimatort Oberstdorf zählt bwin den 25-Jährigen mit einer Quote 13,00 zum erweiterten Favoritenkreis und zahlt bei einem Sieg des Weltcup-Siegers von Engelberg das 21,00-Fache des Einsatzes zurück.

Karl Geiger zählt zum erweiterten Favoritenkreis © SID

Der Japaner Ryoyu Kobayashi (Quote 2,00) gilt unterdessen noch vor Titelverteidiger Kamil Stoch als Topfavorit auf den Gesamtsieg. Sollte der Pole Stoch als zweiter Springer der Geschichte den dritten Gesamtsieg in Folge holen, zahlt bwin das 3,25-Fache des Einsatzes zurück. Olympiasieger Andreas Wellinger ist mit der Quote 34,00 notiert.