bwin: Kerber und Zverev bei Australian Open im Favoritenkreis

Gibraltar (SID) - Für Sportwettenanbieter bwin gehören die deutschen Tennis-Hoffnungsträger Angelique Kerber und Alexander Zverev zu den heißesten Sieganwärtern bei den Australian Open in Melbourne. Bei den Frauen weist nur US-Superstar Serena Williams (5,50) eine niedrigere Quote als Wimbledonsiegerin Kerber (9,00) auf, Zverev rangiert mit einer Quote von 13,00 direkt hinter dem Favoriten-Trio Novak Djokovic (2,25), Roger Federer (6,00) und Rafael Nadal (9,00).