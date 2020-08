eSport: ESBD-Präsident Jagnow kündigt Rückzug an

Köln (SID) - Hans Jagnow hat seinen Rückzug als Präsident des eSport-Bundes Deutschland (ESBD) angekündigt. Das bestätigte der 32-Jährige per Twitter. Demnach wollen er und Vizepräsident Fabian Laugwitz ihre Ämter am 30. Oktober bei der Mitgliederversammlung zur Verfügung stellen. Jagnow war seit Gründung des ESBD im November 2017 Präsident des Verbandes.

ESBD-Präsident Hans Jagnow tritt zurück © SID

"Gesundheit, Beruf und Privatleben werden in Zukunft mehr Raum in meinem Leben einnehmen", schrieb Jagnow: "Es war eine der schwersten Entscheidungen, die ich zu treffen hatte - mein Herz steckt im ESBD." Er sei "stolz auf die vielen Erfolge, die wir als Verband gemeinsam erreichen konnten". Durch seinen Rücktritt schafften er und Laugwitz "Raum für neue Impulse an der ESBD-Spitze".

Der ESBD repräsentiert bundesweit den organisierten eSport, 50 Mitgliedsorganisationen gehören dem Verband an.