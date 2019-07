eSport: Liquid gewinnt Heimspiel in Los Angeles überlegen

Los Angeles (SID) - Das nordamerikanische Team Liquid bleibt in der Counter-Strike-Szene eine Klasse für sich. Die Weltranglistenersten gewannen in der Nacht zu Montag die vierte Station der BLAST Pro Series in Los Angeles überlegen und sicherten sich die 125.000 US-Dollar Preisgeld. Im Finale bezwangen die Major-Favoriten den FaZe Clan um den polnischen eSport-Star Filip "NEO" Kubski klar mit 2:0 (16:13, 16:6).

Team Liquid sichert sich 125.000 US-Dollar Preisgeld © SID

Wie schon bei der ESL One Cologne am vorigen Wochenende, als Liquid sich den Grand-Slam-Jackpot von einer Million US-Dollar gesichert hatte, blieben die Amerikaner auch beim Heimspiel ohne Niederlage. Durch den Sieg in LA setzte sich Liquid zudem an die Spitze der Rangliste der Turnierserie, an deren Ende sich die besten vier von sieben Teams für das Global Final im Dezember qualifizieren. Das nächste Event steigt am 13. und 14. September in Moskau.

Die BLAST Pro Series erstreckt sich über insgesamt sieben Turniere. Jedes der sieben teilnehmenden Teams spielt fünf Events, sodass es bei manchen Turnieren Wildcard-Starter gibt, die keine Punkte für die Rangliste sammeln und sich somit auch nicht für das Global Final qualifizieren können.