eSport: Lohmann und G2 im Halbfinale der LoL-WM

Shanghai (SID) - Der deutsche eSport-Trainer Fabian Lohmann hat mit dem europäischen Top-Team G2 das Halbfinale der League-of-Legends-WM in Shanghai erreicht. Am Sonntag setzte sich die in Berlin ansässige Organisation in der Runde der besten Acht gegen die Südkoreaner von Gen.G klar mit 3:0 im Modus best-of-five durch. Am kommenden Samstag (12.00 Uhr) trifft der Vize-Weltmeister G2 im Halbfinale auf Damwon Gaming, ebenfalls aus Südkorea.

Im letzten Jahr scheiterten die Spieler von G2 im Finale © SID

In der zweiten Partie der Vorschlussrunde duellieren sich die chinesischen Teams Top Esports und Suning am Sonntag in einer Woche um das zweite Finalticket. Das Endspiel steigt am 31. Oktober im Pudong Football Stadium vor rund 6000 Zuschauern. Alle anderen Partien finden unter höchsten Sicherheitsbedingungen in einem TV-Studio statt.