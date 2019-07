eSport: Neuer Preisgeld-Rekord bei "The International"

Berlin (SID) - Die Weltmeisterschaft im Fantasy-Strategiespiel Dota 2, "The International", hat wieder einmal ihren eigenen Preisgeld-Rekord gebrochen. Am Dienstagmorgen befanden sich rund 25,6 Millionen US-Dollar im Jackpot, der weiterhin ansteigt. 2018 war das prestigeträchtige Turnier in Vancouver mit 25.532.177 Millionen Dollar dotiert gewesen. Damals hatte sich Titelverteidiger Team OG 11,2 Millionen von der Gesamtsumme gesichert.

25,6 Millionen US-Dollar sind im Dota-2-Jackpot © SID

Ob The International, das in diesem Jahr vom 15. bis 25. August in Shanghai stattfindet, aber auch das höchstdotierte eSport-Turnier der Welt bleibt, ist fraglich. Bei der WM im Battle-Royale-Hit Fortnite (26. bis 28. Juli in New York), die 2019 erstmals überhaupt ausgetragen wird, gibt es insgesamt 30 Millionen Dollar zu gewinnen.

Bis zum Start der Dota-2-WM wird der Jackpot noch weiter steigen. 1,6 Millionen stellt Veranstalter Valve als Grundlage, der Rest kommt über ein Crowdfunding-System durch Fans dazu. Jene erwerben einen sogenannten Battle Pass, der ihnen spezielle Spielinhalte liefert. 25 Prozent der Erlöse fließen anschließend in den Geldtopf.