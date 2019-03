eSport: PUBG Europe League startet am 21. März

Berlin (SID) - Der nächste Titel des boomenden Battle-Royale-Genres drängt in den eSport. Wie die PUBG Corporation am Dienstag mitteilte, steigt die Debütsaison der PUBG Europe League (PEL), der höchsten europäischen Liga im Spiel Playerunknown's Battlegrounds, am 21. März. 16 Teams aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika kämpfen dabei um die Meisterschaft in der Region und die Teilnahme an der Global Championship, der WM im November.

Die PUBG Europe League startet am 21. März © SID

"Wir möchten die Wettbewerbe professioneller gestalten und einen klaren Weg weisen, auf dem sich eSportler messen können", sagte Atila Yesildag, Esports Operations Manager EMEA bei PUBG Amsterdam, dem SID: "Zudem wollen wir Leuten, die vielleicht noch nicht so gut sind, die Möglichkeit geben, zuzuschauen und zu lernen." Bei den Matches, die in der Messe Berlin offline ausgetragen werden, sind vier Spieler pro Team am Start.

Namhafte eSport-Organisationen wie G2, Team Liquid oder Vitality haben für die PEL gemeldet. Neben den Liga-Duellen wird es insgesamt drei interkontinentale Turniere geben, bei denen die PEL-Teams auf die besten Mannschaften der Welt treffen. Das erste Event steht vom 16. bis 21. April in London auf dem Plan. Saisonhöhepunkt ist die WM im November, bei der es insgesamt zwei Millionen US-Dollar zu gewinnen gibt.