eSport: Umsätze in Deutschland und Europa steigen

Berlin (SID) - Die eSport-Branche ist sowohl in Europa als auch in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Laut einer neuen Studie des Wirtschaftsberatungsunternehmens Deloitte generierte die Szene in der Bundesrepublik im Jahr 2018 einen Umsatz von 70 Millionen Euro. 2017 waren es noch 56 Millionen. In ganz Europa stieg der Umsatz von 190 auf 240 Millionen Euro an.

Die Zukunftsprognosen seien rosig. "Wir gehen von einer jährlichen Rate von etwa 23 Prozent aus. 2023 werden auf Europas eSports-Markt voraussichtlich Umsätze von rund 670 Millionen Euro erzielt werden", sagte Stefan Ludwig, Leiter der Sport Business Gruppe bei Deloitte. In Deutschland soll der Umsatz in den kommenden fünf Jahren auf 180 Millionen Euro steigen.