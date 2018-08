eSports: "MoAubameyang" holt ersten Titel für aufstrebende Bremer

Köln (SID) - Der Bremer FIFA-Profi Mohammed "MoAubameyang" Harkous hat das Finale der Electronic Sports League (ESL) gewonnen und damit der eSports-Abteilung von Werder Bremen den ersten Titel beschert. Im Endspiel am Mittwoch auf der Gamescom besiegte der 21-Jährige den Wolfsburger Timo "TimoX" Siep im Modus best-of-five mit 3:0.

Werder Bremen hat den ersten Titel im eSports geholt © SID

Die einzelnen Partien (2:1, 3:2, 4:3) gewann Werders eSportler jeweils knapp mit einem Tor Differenz. Harkous krönte sich mit dem Erfolg bereits zum vierten Mal zum ESL-Champion. Das FIFA-Team des Bundesligisten Werder Bremen war im Juni gegründet worden.

Für die Hanseaten könnten in naher Zukunft weitere Triumphe folgen. Am Mittwochmorgen hatten die Bremer den Weltklasse-eSportler Michael "Megabit" Bittner (20) unter Vertrag genommen. Xbox-Spieler Bittner bildet zusammen mit PlayStation-Profi "MoAubameyang" Harkous Werders eSports-Gespann. Bittner hatte zuletzt für den VfL Bochum gespielt, für den er bei der Weltmeisterschaft in London bis ins Viertelfinale gekommen war.