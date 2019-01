kicker: Breitenreiter in Hannover vor Entlassung

Hannover (SID) - Trainer Andre Breitenreiter (45) steht beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 angeblich unmittelbar vor der Entlassung. Der kicker meldete am Sonntagabend, dass sich Klubboss Martin Kind, Geschäftsführer Björn Bremer und Manager Horst Heldt in einer Krisensitzung auf eine Ablösung Breitenreiters verständigt hätten.

Für 96 hätte das Jahr durchaus positiver beginnen können © SID

Der Tabellenvorletzte aus Niedersachsen hatte am Samstag beim 0:1 gegen Werder Bremen die vierte Heimniederlage in Folge kassiert und auch zum Rückrundenstart enttäuscht. Nach kicker-Informationen sollen beim kommenden Auswärtsspiel bei Tabellenführer Borussia Dortmund am Samstag Amateurtrainer Christoph Dabrowski und eventuell auch U19-Juniorentrainer Stephan Schmidt auf der Bank sitzen. Als mögliche Nachfolger Breitenreiters, der noch einen Vertrag bis Juni 2021 besitzt, brachte das Fachmagazin Markus Gisdol und Ex-96-Trainer Mirko Slomka ins Gespräch.