kicker: Haaland fehlt dem BVB in Paderborn

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Sonntag (18.00/Sky) offenbar auf Stürmer Erling Haaland verzichten. Nach kicker-Informationen wird der Norweger dem BVB aufgrund einer Blessur am Knie fehlen, die er am Dienstag beim 0:1 gegen Bayern München erlitt. Der 19-Jährige soll sich die Verletzung bei einem unabsichtlichem Zusammenprall mit Schiedsrichter Tobias Stieler zugezogen haben. Angeblich wird Haaland aber schon Anfang kommender Woche wieder auf den Platz zurückkehren können.