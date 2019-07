kicker: Hoeneß-Entscheidung am 29. August

München (SID) - Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß wird die Entscheidung über seine Zukunft "dem Aufsichtsrat am 29. August mitteilen, vorher gibt es von mir keine offizielle Erklärung". Das sagte der 67-Jährige am Mittwoch dem kicker. Hoeneß wollte dabei weder ein Dementi noch eine definitive Bestätigung zur Meldung der Bild-Zeitung abgeben, wonach er seine Ämter im Herbst aufgeben wolle.

Uli Hoeneß fällt seine Entscheidung am 29. August © SID

Auch der kicker geht jedoch davon aus, dass Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung der Bayern im November nicht mehr als Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters kandidieren wird. Damit würde er auch seinen Posten als Chef des Aufsichtsrates abgeben.

Seine Nachfolge in beiden Ämtern soll in Personalunion der frühere adidas-Vorstandsvorsitzende Herbert Hainer (65), derzeit Aufsichtsrats-Vize, übernehmen. Hoeneß will laut kicker aber seinen Sitz im Kontrollgremium der FC Bayern AG behalten.