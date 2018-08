kicker: Lahm wird bei Zuschlag für 2024 EM-Organisationschef

Frankfurt/Main (SID) - Der frühere Fußball-Weltmeister Philipp Lahm wird im Falle der Vergabe der EM 2024 nach Deutschland Chef des Organisationskomitees. Das berichtet das Fachmagazin kicker am Mittwochabend, die Meldung über die geplante Berufung des 34-Jährigen deckt sich mit SID-Informationen. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) entscheidet am 27. September über den Ausrichter des Turniers in sechs Jahren. Einziger Konkurrent ist die Türkei.

Lahm könnte bald EM-Organisationschef sein © SID

Wahlberechtigt sind 18 Funktionäre, DFB-Präsident Reinhard Grindel und sein türkischer Amtskollege Servet Yardimci dürfen keine Stimme abgeben. Lahm bekäme im Zuge der Berufung auch einen Platz im DFB-Präsidium, zunächst allerdings als kooptiertes Mitglied ohne Stimmrecht. Der DFB-Ehrenspielführer ist als Botschafter der Kampagne bereits seit Ende 2017 das Gesicht der deutschen EM-Bewerbung.