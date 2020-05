kicker: Stark und Kraft fehlen Hertha im Stadtderby

Köln (SID) - Nationalspieler Niklas Stark und Torhüter Thomas Kraft fehlen Fußball-Bundesligist Hertha BSC im Stadtderby am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) gegen Aufsteiger Union Berlin. Nach Informationen des Fachmagazins kicker plagt Stark eine Adduktorenverletzung, Kraft soll sich verletzt abgemeldet haben.

Beim Debüt des neuen Hertha-Trainers Bruno Labbadia am Samstag bei der TSG Hoffenheim (3:0) starteten Dedryck Boyata und Jordan Torunarigha in der Innenverteidigung, Stark saß auf der Bank. Kraft hatte seine Rolle als Nummer eins nach der Coronavirus-Pause an Rune Jarstein abgeben müssen.