Arbeitslosigkeit insgesamt geht leicht zurück

1,3 Millionen neue Arbeitslose in den USA wegen Corona-Krise

Washington (AFP) - In den USA haben in der vergangenen Woche weitere 1,3 Millionen Menschen ihren Job verloren. Wie das US-Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte, meldeten sich damit inmitten der Corona-Krise in etwa so viele Menschen neu arbeitslos wie in der Vorwoche. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen ging leicht zurück und lag in der Woche vom 28. Juni bis 4. Juli bei 17,3 Millionen.

Arbeitslose im Bundesstaat Kentucky © AFP

Hinzu kommen Arbeitslose, die von einem Sonderprogramm der US-Regierung im Kampf gegen die ökonomischen Folgen der Krise profitieren. Diese hinzugerechnet, lag die Zahl der Unterstützungsempfänger bei 32 Millionen.

Die Corona-Pandemie hat die USA in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt. Zwar gab es zuletzt Anzeichen einer ökonomischen Erholung. Zugleich stieg die Zahl der Corona-Infektionen aber wieder an.