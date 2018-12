Leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr

145 Millionen Nikoläuse und Weihnachtsmänner aus Schokolade produziert

Bonn (AFP) - 145 Millionen Nikoläuse und Weihnachtsmänner aus Schokolade hat die deutsche Süßwarenindustrie in diesem Jahr produziert. Rund zwei Drittel davon wurden in den vergangenen Wochen an den Handel und Kaufhäuser ausgeliefert, alle anderen wurden weltweit exportiert, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie am Dienstag mitteilte. Gegenüber dem vergangenen Jahr wurde ein knappes Prozent mehr Schokomänner hergestellt.

Die Schokofiguren werden dem Verband zufolge zudem immer nachhaltiger. So lag der Anteil an nachhaltig erzeugtem Kakao in den hierzulande verkauften Süßwaren im Jahr 2017 bei 55 Prozent, 2011 waren es erst rund drei Prozent.

Der Branchenverband befragte für seine Zahlen seine Mitgliedsunternehmen. Die deutschen Süßwarenhersteller beschäftigen rund 50.000 Menschen.