Die meisten fahren von Berlin nach Hamburg

15 Millionen Bahnfahrer buchen Ticket auf dem Handy

Berlin (AFP) - Im vergangenen Jahr haben knapp 15 Millionen Bahnfahrer ihr Ticket auf ihrem Handy gebucht. Das sei ein Plus von 47 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016, erklärte die Deutsche Bahn am Mittwoch. Am häufigsten sei die Zugstrecke von Berlin nach Hamburg über die Handy-App gebucht worden.

Zahl der Handy-Bahntickets gestiegen © AFP

Erstmals lagen die Einnahmen von Tickets, die online auf dem Rechner oder mobil auf dem Handy gebucht wurden, demnach bei über drei Milliarden Euro. Damit würden diese beiden Buchungswege inzwischen knapp 40 Prozent aller Ticketeinnahmen ausmachen.

Die Deutsche Bahn teilte weiter mit, immer mehr Kunden würden Tickets für den Nahverkehr buchen. Vor einem Jahr seien es 22.000 Menschen monatlich gewesen - aktuell seien es rund 92.000. Bundesweit können Tickets von elf Nahverkehrs-Verbünden über die Deutsche Bahn gekauft werden.