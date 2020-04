26 Millionen Menschen haben binnen fünf Wochen ihren Job verloren

4,4 Millionen neue US-Arbeitslose wegen Coronavirus-Pandemie in einer Woche

Washington (AFP) - In den USA steigen die Arbeitslosenzahlen wegen der Coronavirus-Pandemie weiter massiv an. In der vergangenen Woche meldeten sich 4,4 Millionen Menschen neu arbeitslos, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit gab es binnen fünf Wochen rund 26 Millionen Arbeitslosen-Erstmeldungen.

Antrag auf Arbeitslosenhilfe © AFP

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie sind in den USA und weltweit verheerend: Das Virus und die Maßnahmen zu dessen Eindämmung haben die Wirtschaftsaktivität in vielen Branchen weitgehend zum Erliegen kommen lassen. Zahlreiche Betriebe mussten zumindest vorübergehend schließen. Betroffen sind unter anderem Hotels, Gaststätten, der Einzelhandel und der Tourismussektor.