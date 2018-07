Anteil steigt auf 7,8 Prozent

54 von 692: Zahl der Frauen in deutschen Vorständen steigt

Stuttgart (AFP) - Der Frauenanteil in deutschen Chefetagen steigt - gegenüber ihren männlichen Kollegen bleiben Frauen in den Vorständen der börsennotierten Unternehmen aber weiter deutlich in der Minderheit. 54 Frauen standen hier in den ersten sechs Monaten des Jahres 638 Männern gegenüber, wie die Unternehmensberatung EY am Donnerstag mitteilte. Damit liegt der Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder bei 7,8 Prozent.

Schild mit dem Wort "Chefin" © AFP

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet das einen Anstieg um 0,6 Prozentpunkte; in Zahlen: von 49 auf 54 weibliche Vorstandsmitglieder. Damit hat inzwischen knapp ein Drittel (29 Prozent) der börsennotierten Unternehmen mindestens eine Frau im Vorstand. Mindestens zwei Frauen sind es allerdings nur bei vier Prozent der Firmen.

Untersucht wurden für die Studie die Vorstände der insgesamt 160 Unternehmen, die im Dax, im Mdax, Sdax und TecDax gelistet sind. Frauen als Vorstandsvorsitzende gibt es hier in vier Fällen. Das entspricht einer Quote von 2,5 Prozent.