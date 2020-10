Zwölf Prozent mehr Leser digitaler Bücher als 2017

6,5 Millionen Deutsche kauften im vergangenen Jahr E-Books

Wiesbaden (AFP) - Verbraucher in Deutschland lesen zunehmend digital: 6,5 Millionen Menschen kauften im vergangenen Jahr mindestens ein E-Book, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag zum Start der Frankfurter Buchmesse mitteilte. Das waren rund neun Prozent der Bevölkerung ab zehn Jahren.

Bücher © AFP

Damit stieg die Zahl der Leser elektronischer Bücher seit 2017 um zwölf Prozent, wie die Statistiker weiter mitteilten. 4,4 Millionen - und damit die meisten der E-Book-Käufer 2019 - waren demnach zwischen 25 und 54 Jahren alt. 1,6 Millionen waren mindestens 55 Jahre alt, 0,5 Millionen im Alter zwischen zehn und 24 Jahren. Bei Frauen waren E-Books etwas beliebter: Jede zehnte kaufte mindestens eines - bei Männern betrug der Anteil sieben Prozent.

Auch digitale Zeitungen und Zeitschriften werden den Angaben zufolge beliebter: 3,9 Millionen Menschen kauften 2019 mindestens eine digitale Ausgabe; 2017 waren es noch gut eine Million weniger.