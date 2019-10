86 Prozent nutzen mindestens für Teilstrecke das Auto

6,7 Millionen Steuerpflichtige pendelten 2015 mehr als 20 Kilometer zur Arbeit

Wiesbaden (AFP) - Lange Strecken von mehr als 20 Kilometern zu ihrem Arbeitsplatz haben im Jahr 2015 rund 6,7 Millionen einkommensteuerpflichtige Pendler zurückgelegt. Davon gaben 5,8 Millionen oder 86 Prozent in ihrer Steuererklärung an, für mindestens einen Teil der Strecke das Auto zu nutzen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die tatsächliche Zahl der Pendler, die mehr als 20 Kilometer zur Arbeit zurücklegten, war sogar noch höher.

Pendler in Frankfurt am Main © AFP

Dies liegt nach Angaben der Behörde daran, dass steuerlich zusammenveranlagte Ehepaare und Menschen in eingetragenen Lebenspartnerschaften als ein Steuerpflichtiger gezählt werden. Es kann aber vorkommen, dass beide Partner jeweils mehr als 20 Kilometer zur Arbeit fahren. Die 6,7 Millionen Steuerpflichtigen legten 2015 nach eigenen Angaben insgesamt rund 26,8 Milliarden Kilometer über der 20-Kilometergrenze zurück.

Die Berechnung basiert auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2015, die wegen der langen Fristen zur Steuerveranlagung erst etwa dreieinhalb Jahre nach Ende des Veranlagungsjahrs verfügbar ist. In den Eckpunkten der Bundesregierung für das Klimaschutzprogramm 2030 ist der Vorschlag enthalten, Pendler mit langen Arbeitswegen durch eine Anhebung der Pendlerpauschale von 30 Cent auf 35 Cent ab dem 21. Kilometer zu entlasten.