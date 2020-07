Auch in Corona-Krise kein neuer Anlauf für Fusion mit Commerzbank geplant

70.000 Kunden der Deutschen Bank bedienen Kredite vorerst nicht mehr

Frankfurt/Main (AFP) - Zehntausende Kunden der Deutschen Bank bedienen in der Corona-Krise ihre Kredite nicht mehr. "Wir haben bislang insgesamt etwa 70.000 Stundungsanträge von Privatkunden der Deutschen Bank und der Postbank erhalten", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Karl von Rohr der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe). "Das ist ein einstelliger Prozentsatz unseres gesamten Kreditportfolios." Die Zahl steige weiter, jedoch deutlich langsamer als noch im Frühjahr.

Deutsche-Bank-Zentrale in Frankfurt am Main © AFP

Die vorübergehende Stundung von Krediten ist in der Corona-Krise gesetzlich ermöglicht worden. Einige Finanzprodukte wie Konsumentenkredite und neue Konten und Karten seien in der Krise deutlich weniger nachgefragt worden, sagte von Rohr. Ein schärferes Sparprogramm oder auch weitere Filialschließungen hält er derzeit aber nicht für nötig. "Wir halten an dem geplanten Kostenziel fest, werden uns aber anstrengen, noch schneller unsere Ziele zu erreichen."

Einem möglichen neuen Anlauf zu einer Fusion mit der derzeit führungslosen Commerzbank erteilte von Rohr eine Absage. "Wir haben uns vergangenes Jahr entschieden, von einem Zusammenschluss mit der Commerzbank abzusehen und stattdessen unsere eigenständige Strategie umzusetzen." Auf den Hinweis, dass die Commerzbank dann womöglich von einem ausländischen Institut übernommen werden könnte, sagt von Rohr: "Ein Zusammenschluss allein aus Angst vor Dritten wäre eine schlechte Entscheidung."

Zu einer möglichen Reform der Bankenaufsicht Bafin im Zuge des Wirecard-Bilanzskandals sagte von Rohr: "Die wichtigste Lektion ist, dass ähnliche Geschäfte auch ähnlich reguliert werden müssen, zum Beispiel Zahlungsdienste, egal ob sie von einer Bank oder einer Nicht-Bank angeboten werden."