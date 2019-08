Verein schreibt dennoch rote Zahlen

ADAC erstmals mit über 21 Millionen Mitgliedern

München (AFP) - Der noch vor wenigen Jahren von einer schweren Krise erschütterte Automobilclub ADAC hat erstmals mehr als 21 Millionen Mitglieder in Deutschland. Nach starken Zuwächsen im Juli sei zum 1. August die historische Rekordmarke geknackt worden, teilte der ADAC am Donnerstag in München mit.

ADAC-Symbol © AFP

ADAC Präsident August Markl erklärte, er sehe darin ein "klares Zeichen, dass die Menschen auf den ADAC als Helfer, Partner und Experte in Sachen Mobilität vertrauen".

Von den Neumitgliedern sind laut ADAC 57 Prozent jünger als 40 Jahre alt. Insgesamt betrage das Durchschnittsalter 50,4 Jahre, der Frauenanteil liegt nach einem länger anhaltenden Anstieg nun bei 41 Prozent. Durchschnittlich 21,2 Jahre bleiben die Mitglieder im ADAC.

Der ADAC war im Zusammenhang mit Fälschungen beim mittlerweile eingestellten Autopreis Gelber Engel 2014 in die Krise geraten und hatte einen umfassenden Reformprozess eingeleitet. Im Zuge des Skandals war auch die Mitgliederentwicklung ins Stocken geraten, mittlerweile hat der ADAC aber im Vergleich zum Krisenjahr gut zwei Millionen mehr Mitglieder. Dennoch schrieb der Verein zuletzt rote Zahlen. Die Kosten sind laut ADAC höher als die Beitragseinnahmen.