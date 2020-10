Auch Nachfrage nach Mehl und Hefe steigt

Absatz von Toilettenpapier wieder fast doppelt so hoch wie vor Corona-Krise

Wiesbaden (AFP) - Mit den stark steigenden Corona-Zahlen zieht auch die Nachfrage nach Toilettenpapier wieder deutlich an. In der vergangenen Kalenderwoche wurde mit einem Absatzplus von 90 Prozent fast doppelt so viel Toilettenpapier verkauft wie im Durchschnitt vor Ausbruch der Pandemie, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.

Kunde mit Klopaier in Berlin © AFP

Auch andere Hygieneartikel waren demnach stark nachgefragt. Der Absatz von Desinfektionsmittel lag demnach knapp 73 Prozent über dem Vorkrisen-Schnitt, bei Seife betrug das Absatzplus gut 62 Prozent. Die Nachfrage nach beiden Produkten war auch während des Sommers "leicht überdurchschnittlich", wie die Statistiker betonten.

Im Lebensmittelbereich dagegen hatte sich das Verbraucherinteresse zwischenzeitlich normalisiert - nun aber scheinen Kunden zum Teil wieder auf die bereits aus dem Frühjahr bekannten Hamsterkäufe zu setzen. So stieg der Absatz von Hefe den Angaben zufolge um gut ein Drittel (34,8 Prozent) verglichen mit dem Vorkrisen-Durchschnitt; bei Mehl war es mehr als ein Viertel (28,4 Prozent).