Kauder: Uneinigkeit noch in zwei Punkten

Abstimmung über Musterklage im Bundestag am Donnerstag fraglich

Berlin (AFP) - Die am Donnerstag im Bundestag geplante Abstimmung über die Musterklage, mit der Verbraucher besser gegen Unternehmen vorgehen können, steht in Frage. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte am Dienstag in Berlin, es gebe noch zwei Punkte, "über die man sich noch nicht einigen konnte". Daher könne er "im Augenblick nicht ausschließen, dass dieses Gesetz gar nicht in der zweiten und dritten Lesung jetzt in dieser Woche ansteht".

Unionsfraktionschef Volker Kauder © AFP

Mit der im Koalitionsvertrag vereinbarten Klagemöglichkeit können Betroffene vertreten durch Verbände gemeinsam gegen Firmen vorgehen. Das Gesetz soll nach den bisherigen Plänen der Regierung Anfang November in Kraft treten, damit mögliche Ansprüche geschädigter VW-Kunden nicht verjähren.

Die verbraucherpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU), hatte die Musterfeststellungsklage vergangene Woche in erster Lesung noch gelobt. Die Union hatte schärfere Vorgaben bei der Klagebefugnis durchgesetzt.

Die Wirtschaft hingegen zeigte sich weiterhin nicht überzeugt. Erneut warnte sie vergangene Woche vor einem Missbrauch des Gesetzes.