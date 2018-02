Niederländerin noch in der Ausbildung - Adidas-Joggingmode neu interpretiert

Adidas arbeitet für Kollektion mit 23-jähriger unbekannter Designerin zusammen

New York (AFP) - Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas, bekannt für Kooperationen mit einschlägig bekannten Modeschöpfern, hat erstmals einer 23-jährigen Jungdesignerin eine Kollektion übertragen. Die Niederländerin Danielle Cathari, die derzeit noch ihre Ausbildung am Amsterdamer Modeinstitut macht, zeigte am Donnerstag (Ortszeit) in New York ihre Kollektion von Joggingmode mit den drei Streifen. Ihre Methode ist es, Adidas-Joggingmode in Teile zu zerlegen und neu zusammenzusetzen.

Adidas-Joggingmode von Cathari © AFP

Adidas arbeitet seit vielen Jahren für einzelne Kollektionen immer wieder mit bekannten Designern zusammen, so etwa mit Stella McCartney, Jeremy Scott und Yohji Yamamoto. Aufgefallen war dem deutschen Unternehmen im vergangenen Jahr dann aber die junge Niederländerin Cathari, die bei einer Modenschau für Nachwuchsdesigner in New York ihre Joggingmode mit Adidas-Elementen präsentierte - ohne das Ganze mit dem Sportartikelhersteller abzusprechen.

Sie habe Joggingmode "schon immer geliebt" und habe bei ihren Kreationen den Stil von Adidas einfließen lassen wollen, sagte die 23-Jährige AFP. Die Designchefin der Frauenlinie bei Adidas, Raffaella Barbey, sagte dazu, diese Idee habe den Hersteller neugierig gemacht. Barbey kontaktierte die Designerin nach der Modenschau im vergangenen Jahr und vereinbarte die Kooperation. Herausgekommen seien "zeitgemäßere Schnitte" und insgesamt eine "neue Art", Joggingmode zu begreifen, sagte Barbey.