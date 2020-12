Sportartikelhersteller will Entscheidung im März verkünden

Adidas prüft Verkauf von Reebok

Herzogenaurach (AFP) - Der Sportartikelhersteller Adidas prüft einen möglichen Verkauf seiner schwächelnden US-Tochter Reebok. Im Rahmen der Entwicklung einer neuen Fünfjahresstrategie habe Adidas "mit der Prüfung strategischer Alternativen für Reebok begonnen", teilte das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mit. Mögliche Alternativen schließen demnach "sowohl einen Verkauf von Reebok als auch den Verbleib im Unternehmen ein". Eine Entscheidung soll am 10. März mitgeteilt werden, wenn die neue Strategie offiziell präsentiert wird.

Adidas hatte Reebok im Jahr 2006 für 3,1 Milliarden Euro gekauft, auch, um gegenüber dem Konkurrenten Nike Boden gut zu machen. Doch Reebok blieb unter den Erwartungen. Bereits in den vergangenen Monaten hatte es Berichte gegeben, Adidas wolle Reebok verkaufen.