Fast gesamte Flotte in Corona-Krise am Boden

Air France-KLM ruft nach öffentlicher Finanzspritze

Paris (AFP) - Die Luftfahrtgesellschaft Air France-KLM dringt in der Corona-Krise auf rasche öffentliche Finanzhilfen. Verhandlungen mit den Regierungen in Frankreich und den Niederlanden seien bereits im Gang, sagte die Generaldirektorin von Air France, Anne Rigali, der Zeitung "Le Figaro" (Dienstagausgabe). Fast die gesamte Flotte der Airline sei derzeit am Boden.

Der Sitz von Air France-KLM in Paris © AFP

Air France-KLM sei von der Krise "nachhaltig getroffen", sagte Rigali weiter. Die Gruppe habe zwar Rücklagen von sechs Milliarden Euro, die Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs werde aber voraussichtlich "sehr langsam" verlaufen.

Fast alle Beschäftigten von Air France machen nach ihren Worten derzeit Kurzarbeit. Zu möglichen Entlassungen wollte sich Rigali nicht äußern. "Unser Ziel ist es, unsere Beschäftigten zu behalten", betonte sie.