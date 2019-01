Marke kam bei Kunden und Investoren nicht an

Air France stellt Billig-Linie Joon ein

Paris (AFP) - Die französische Fluggesellschaft Air France stellt ihre Billiglinie Joon wieder ein. Die vor gut einem Jahr gegründete Marke habe von Anfang an mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, erklärte der neue Air-France-Chef Benjamin Smith am Donnerstagabend in Paris. Sie sei von "Kunden, Angestellten, den Märkten und Investoren" nicht richtig angenommen worden. Zudem habe sie die Dachmarke Air France geschwächt.

Air France stellt Billiglinie Joon ein © AFP

Joon bot seit Ende 2017 insgesamt 16 Mittel- und Langstreckenverbindungen an. Die Billiglinie verband auch Berlin-Tegel mit Paris und flog außerdem Barcelona, Lissabon und Porto an.

Der frühere Air-France-Chef Jean-Marc Janaillac wollte mit der Billiglinie jüngere Kunden gewinnen. Janaillac trat im Tarifstreit mit der Belegschaft im vergangenen Mai zurück, der Kanadier Smith übernahm dann im September die Leitung der Gesellschaft.