Europäischer Hersteller mit 863 Maschinen im Jahr 2019 vor US-Konkurrenten

Airbus liefert erstmals seit 2011 wieder mehr Flugzeuge als Boeing

Paris (AFP) - Das europäische Luftfahrtunternehmen Airbus hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Flugzeuge ausgeliefert als sein US-Konkurrent Boeing. Im Jahr 2019 seien insgesamt 863 Maschinen an die Kunden ausgeliefert worden, teilte Airbus am Freitag mit. Damit lag der europäische Flugzeugbauer erstmals seit dem Jahr 2011 wieder vor Boeing. Es handelte sich zudem um die höchste Lieferzahl in der Geschichte von Airbus.

Airbus-Logo © AFP

Der Rekord wurde trotz Verzögerungen in der Herstellung erreicht, die Airbus zu einer Absenkung seiner Fertigungsziele für dieses Jahr gezwungen hatten. Nach Unternehmensangaben gingen im vergangenen Jahr zudem insgesamt 768 Bestellungen für neue Flugzeuge ein.

Boeing veröffentlichte seine Lieferzahlen für das gesamte vergangene Jahr noch nicht. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres hatte das US-Unternehmen aber nur 345 Maschinen ausgeliefert, zwei Mal weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 2018.

Boeing steht seit den Abstürzen von zwei Flugzeugen des Typs 737 MAX in einer tiefen Krise. Ermittler vermuten, dass die Unglücke mit einem Stabilisierungssystem zusammenhängen, das bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten drückt.

Wegen des weltweiten Flugverbots für die 737 MAX mussten Fluggesellschaften tausende Flüge streichen und auf andere Maschinen zurückgreifen. Sie verlangen von Boeing deswegen Entschädigungen. Der Flugzeugbauer stellte im Juli 5,6 Milliarden Dollar (knapp 5,1 Milliarden Euro) für solche Zahlungen zurück. Im Dezember setzte Boeing dann seinen umstrittenen Chef Dennis Muilenburg ab. Sein Nachfolger David Calhoun tritt den Posten in der kommenden Woche an.