Fertigung des A320 in Tianjin steht vorerst still

Airbus schließt Werk in China wegen Coronavirus

Paris (AFP) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat der europäische Flugzeugbauer Airbus sein Werk in China vorerst geschlossen: Die Fertigung in der Hafenstadt Tianjin südöstlich von Peking sei zum Stillstand gekommen, erklärte Airbus am Mittwoch. Dort werden Flugzeuge vom Typ A320 hergestellt.

Airbus begründete die Werksschließung mit den Reisebeschränkungen wegen des Coronavirus in China und weltweit. Sie stellten den Flugzeugbauer vor "logistische Herausforderungen". Das Werk in Tianjin rund 150 Kilometer von Peking entfernt war bereits wegen der Feiern zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen, wie ein Konzernsprecher weiter mitteilte. Wann es wieder eröffnet wird, gab Airbus nicht bekannt.

"Airbus verfolgt die Entwicklung der Lage beim Coronavirus und setzt die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation um", betonte der Konzern. Er sieht sich "weltweit" von der hoch ansteckenden Krankheit betroffen. Die Fertigungsanlage in Tianjin ist die einzige außerhalb von Europa.

Mindestens 490 Menschen sind auf dem chinesischen Festland inzwischen an dem Virus gestorben. Die meisten Opfer gibt es in der Stadt Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei.