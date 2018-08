Kurs sackt an der Mailänder Börse um 24 Prozent ab

Aktie von italienischer Atlantia-Gruppe wegen Brückenunglücks auf Talfahrt

Mailand (AFP) - Nach dem schweren Brückenunglück in Genua ist die Aktie der italienischen Infrastruktur-Gruppe Atlantia an der Börse in Mailand erneut abgestürzt. Der Kurs brach am Donnerstag um über 24 Prozent ein und lag bei knapp 17,80 Euro. Zuvor war die Aktie des Mutterkonzerns des Autobahnbetreibers Autostrade per l'Italia für knapp eine Stunde vom Handel ausgesetzt worden.

Die italienische Regierung hatte Autostrade per l'Italia am Mittwoch für das Unglück verantwortlich gemacht und von mangelhaften Wartungsarbeiten gesprochen. Die Firma betreibt die A10, wo am Dienstag eine Brücke eingestürzt war. Es gab mindestens 39 Tote und mehrere Verletzte. Rom drohte dem Betreiber mit dem Entzug der Lizenz sowie hohen Strafzahlungen und forderte die Unternehmensführung zum Rücktritt auf.

Autostrade per l'Italia wies die Vorwürfe zurück. Die Brücke sei vorschriftsmäßig "vierteljährlich" überprüft worden. Außerdem seien zusätzliche Tests mittels hochspezieller Geräte erfolgt. Das Privatunternehmen gehört zum global operierenden Atlantia-Konzern, der auch in der Luftinfrastruktur aktiv ist. Die Aktie hatte schon unmittelbar nach dem Unglück unter den Entwicklungen gelitten.