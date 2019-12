Handel am Mittwoch in Riad begonnen - Wertvollstes Unternehmen der Welt

Aktien von Saudi Aramco legen direkt nach Börsenstart um zehn Prozent zu

Riad (AFP) - Der saudiarabische Ölgigant Aramco hat am Mittwoch einen glänzenden Start auf dem Börsenparkett hingelegt: Schon kurz nach Handelsbeginn an der Tadawul-Wertpapierbörse in Riad stieg der Kurs der Aktie am Mittwoch um zehn Prozent auf 35,2 Rial (rund 8,50 Euro) - der Ausgabepreis lag bei 32 Rial. Damit erreichte Saudi Aramco einen Börsenwert von 1,88 Billionen Dollar und ist damit das wertvollste Unternehmen der Welt.

Saudi Aramco geht an die Börse © AFP

Der Börsengang von Saudi Aramco ist der größte aller Zeiten. Der Ölkonzern sammelte 25,6 Milliarden Dollar (23,1 Milliarden Euro) von Investoren ein, das ist ein Rekordwert. Die Einnahmen überstiegen die des chinesischen Onlinekonzerns Alibaba, der 2014 an der Wall Street auf 25 Milliarden Dollar kam und den bisherigen Spitzenplatz hielt.