Landgericht Braunschweig lässt Anklage wegen hoher Betriebsratsgehälter zu

Aktuelle und ehemalige VW-Führungskräfte wegen Untreueverdachts vor Gericht

Braunschweig (AFP) - Zwei Ex-Vorstände von Volkswagen sowie ein ehemaliger und ein aktueller Personalmanager müssen sich wegen des Verdachts überhöhter Zahlungen an VW-Betriebsratsmitglieder vor Gericht verantworten. Das Landgericht Braunschweig ließ am Dienstag die Anklage der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Untreue mit einem Schaden von gut fünf Millionen Euro für Volkswagen zu. (Az. 16 KLs 406 Js 59398/16)

VW-Logo auf Verwaltungshochhaus in Wolfsburg © AFP

Die Staatsanwaltschaft hatte im November 2019 Anklage gegen die vier Manager erhoben. Sie legt ihnen zur Last, von Mai 2011 bis Mai 2016 fünf Betriebsratsmitgliedern, darunter dem Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh, entgegen den Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes überhöhte Gehälter und Boni gewährt zu haben. Dadurch soll dem Autobauer ein Schaden von 5,1 Millionen Euro entstanden sein.

Die Angeklagten waren nach Angaben der Behörde in der Tatzeit als Personalvorstände und Leiter des Personalwesens für die Konzernmarke VW mitverantwortlich für die Festlegung der Betriebsratsgehälter und Bonuszahlungen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen insgesamt 29 einzelne Straftaten vor, an denen sie in unterschiedlichem Umfang beteiligt gewesen sein sollen. Das Gericht muss die Verhandlungstermine in dem Verfahren nach eigenen Angaben noch bestimmen.