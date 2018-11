Wachstum aber geringer als 2017

Alibaba bricht erneut Umsatzrekord beim Singles' Day in China

Shanghai (AFP) - Der chinesische Internetriese Alibaba hat beim diesjährigen Shopping-Aktionstag Singles' Day einen neuen Umsatzrekord aufgestellt - das Wachstum fiel jedoch geringer aus als im Vorjahr. Binnen 24 Stunden verkaufte Alibaba über seine verschiedenen Plattformen Produkte im Wert von 213,5 Milliarden Yuan (27 Milliarden Euro), wie der Konzern am Montag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Umsatz damit um 27 Prozent - 2017 waren es allerdings noch 39 Prozent im Vorjahresvergleich gewesen.

Alibaba-Chef Daniel Zhang gibt Umsatzzahl am 11.11. bekannt © AFP

Der "Singles' Day" war 2009 von Chinas Online-Händlern als Gegenstück zum Valentinstag und nach dem Vorbild des "Black Friday" der US-Internetwirtschaft ins Leben gerufen worden; er liegt wegen der vier Einsen in Folge auf dem 11.11. Mit Sonderangeboten sollen die vielen Unverheirateten des Landes über ihre Einsamkeit hinweggetröstet werden. Er ist der umsatzstärkste Einkaufstag in China - und mittlerweile der ganzen Welt.

Schon zu Beginn in der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde die Umsatzschwelle von einer Milliarde Dollar dieses Jahr binnen einer Minute und 25 Sekunden erreicht, wie Alibaba mitteilte. Am Singles' Day beteiligen sich auch viele deutsche Unternehmen, die Produkte in China verkaufen. Der Online-Handel versucht, das Shopping-Event auch bei deutschen Konsumenten zu etablieren.