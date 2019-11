Aktie des Onlineriesen schließt 6,6 Prozent im Plus

Alibaba legt erfolgreiches Börsendebüt in Hongkong hin

Hongkong (AFP) - Der chinesische Onlineriese Alibaba hat am Dienstag in Hongkong ein erfolgreiches Börsendebüt aufs Parkett gelegt. Schon wenige Minuten nach dem feierlichen Handelsstart zog die Aktie um fast acht Prozent an und stieg vom Eingangspreis von 176 Hongkong-Dollar (gut 20 Euro) auf zwischenzeitlich 189,50 Hongkong-Dollar. Alibaba sprach angesichts des Börsengangs von einem Vertrauensvotum für die Stadt, die seit Monaten von heftigen politischen Protesten beherrscht wird.

Börsenstart von Alibaba © AFP

An dem feierlichen Start nahmen neben Alibaba-Chef Daniel Zhang auch ranghohe Vertreter der Metropole teil. Zhang feierte den zweiten Börsenstart von Alibaba nach New York als "wichtigen Meilenstein" der Unternehmensgeschichte, der Konzern komme damit "nach Hause". Die Aktie schloss am ersten Handelstag 6,6 Prozent im Plus.

Alibaba ist das wertvollste Unternehmen Asiens. Mit dem Börsengang in Hongkong nimmt Alibaba nach eigenen Angaben mindestens 88 Milliarden Hongkong-Dollar ein - die acht gilt in China als Glückszahl. Dazu gab das Unternehmen 500 Millionen Anteilsscheine aus, über eine sogenannte Mehrzuteilungsoption können weitere 75 Millionen Anteilsscheine veräußert werden.

Mit dem Börsengang in Hongkong entspricht Alibaba auch den Wünschen der Regierung. Peking ermuntert die großen Tech-Unternehmen des Landes immer wieder, in China an die Börse zu gehen. Geplant ist eine Technologiebörse in Shanghai nach dem Vorbild der US-Börse Nasdaq.