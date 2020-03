Französischer Konzern baut Regionalzüge

Alstom sichert sich Millionen-Auftrag in Hessen

Paris (AFP) - Der französische Zughersteller Alstom hat sich einen Auftrag im Wert von fast 120 Millionen Euro in Deutschland gesichert. Für das Land Hessen würden 30 Regionalzüge gebaut, erklärte Alstom am Montag in Paris. Sie sollen ab 2022 im Schienenverkehr eingesetzt werden. Fertigen lässt Alstom die Züge der Marke Coradia Lint mit je 120 Plätzen demnach im niedersächsischen Salzgitter.

Alstom-Logo © AFP

Mitte Februar hatte Alstom angekündigt, die Bahnsparte des kanadischen Transportunternehmens Bombardier übernehmen zu wollen. Die Sparte Bombardier Transportation hat ihren Hauptsitz in Berlin. Eine Entscheidung über den Deal gibt es aber noch nicht. Alstom bot zuletzt rund sechs Milliarden Euro dafür an.