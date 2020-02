Zustimmung von EU-Kommission zu französisch-kanadischer Fusion ungewiss

Alstom will Bombardier Transport für bis zu 6,2 Milliarden Euro aufkaufen

Paris (AFP) - Der französische Alstom-Konzern will die Bahnsparte des kanadischen Unternehmens Bombardier für 5,8 bis 6,2 Milliarden Euro übernehmen. Mit dem kanadischen Konzern sei eine Absichtserklärung zur hundertprozentigen Übernahme von Bombardier Transport unterzeichnet worden, teilte Alstom am Montagabend mit. Bombardier Transport hat seinen Hauptsitz in Berlin und mehrere Fabriken in Deutschland.

Logos von Alstom und Bombardier © AFP

Im Zuge der Übernahme des Herstellers von Schienenfahrzeugen sei keine "Bedrohung von Arbeitsplätzen" zu befürchten - "ganz im Gegenteil", versicherte Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge. Es handle sich nicht um eine "defensive Fusion" aus Kostenersparnisgründen, sondern um eine "offensive Fusion in einem Wachstumsmarkt". Zu den deutschen Fabriken von Bombardier Transport sagte Poupart-Lafarge, es seien aber womöglich "punktuelle" Anpassungen des jeweiligen Produktionsvolumens notwendig.

Ungewiss ist, ob die anvisierte Fusion die notwendige wettbewerbsrechtliche Zustimmung der EU-Kommission erhält. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire kündigte an, er werde am Dienstag mit Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sprechen. Vor einem Jahr war eine Zusammenlegung der Bahnsparten von Alstom und Siemens am Veto der Behörde gescheitert. Vestager hatte sich dagegen ausgesprochen.

Durch den Zusammenschluss von Alstom und Bombardier Transport würde ein Bahntechnikkonzern mit einem Umsatzvolumen von insgesamt 15 Milliarden Euro und einem Auftragsvolumen von mehr als 75 Milliarde Euro entstehen.

Alstom will damit nicht zuletzt seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem chinesischen Staatsunternehmen CRRC steigern, das mittlerweile etwa 30 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht. Allerdings war die chinesische Konkurrenz auch schon vergeblich als Argument für das gescheiterte Zusammengehen von Alstom und Siemens in die Waagschale geworfen worden.

Bombardier Transport ist einer der wichtigsten Zulieferer der Deutschen Bahn. Das Unternehmen mit 36.000 Beschäftigten verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 7,7 Milliarden Euro. Alstom hat in etwa die gleiche Zahl von Beschäftigten. Der französische Konzern erzielte in seinem im März 2019 beendeten Geschäftsjahr einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro.

Der Mutterkonzern von Bombardier Transport ist schwer verschuldet und befindet sich mitten in einem Restrukturierungsprozess. Im vergangenen Jahr verkaufte Bombardier sein Geschäft mit Regionalflugzeugen für umgerechnet knapp 700 Millionen Euro an das japanische Unternehmen Mitsubishi Heavy Industries. Zuletzt gab Bombardier auch seine Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen mit Airbus zur Fertigung des Modells A220 auf. Die Schulden des Konzerns beliefen sich Ende vergangenen Jahres auf umgerechnet etwa 8,5 Milliarden Euro.