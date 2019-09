Ministerium bestätigt Eingang von Antrag des Unternehmens

Altmaier: Rettungskredit für deutsche Thomas Cook "keine politische Frage"

Brüssel (AFP) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will den Antrag des Reiseunternehmens Thomas Cook Deutschland auf einen Überbrückungskredit nach "eindeutigen Kriterien" prüfen. Dies sei "keine politische Frage", sagte Altmaier am Freitag vor Journalisten in Brüssel. Hier müsse "auf Basis der Fakten" und insbesondere nach den Grundsätzen der Bundeshaushaltsordnung entschieden werden. Eine Sprecherin von Altmaiers Ministerium bestätigte am Freitag, dass ein entsprechender Antrag eingegangen sei und geprüft werde.

Altmaier auf einer Pressekonferenz am 12. Februar © AFP

Die deutsche Thomas Cook GmbH hatte am Mittwoch Insolvenz angemeldet, nachdem der britische Mutterkonzern Thomas Cook pleite gegangen war. Die gleichfalls betroffene Ferienfluggesellschaft Condor hat bereits eine Zusage für einen Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro erhalten. Der Bund und das Land Hessen wollen für den Betrag je zur Hälfte bürgen. Die EU-Kommission muss der Staatshilfe noch zustimmen.

Im Fall Condor habe die Bundesregierung "das, was notifiziert werden muss, notifiziert", sagte Altmaier. "Wir arbeiten vertrauensvoll mit den Diensten der Kommission zusammen." Altmaier wollte nicht sagen, ob er zu Condor bei seinem Brüssel-Besuch am Freitag auch Gespräche geführt hat. Er nahm dort an einem EU-Asien-Forum teil.

Der Minister sprach mit Blick auf Condor von einer "wichtigen Entscheidung" der Bundesregierung. Sie habe es "hunderttausenden von Passagieren ermöglicht, zurückzukommen" und so werde vermieden, "dass sie stranden". Mit dem Kredit sei "auch eine wirtschaftliche Perspektive verbunden für die weitere Fortführung dieses Unternehmens".