Wirtschaftsminister weiterhin im Krankenhaus

Altmaier erleidet Nasenbeinbruch bei Sturz von der Bühne in Dortmund

Dortmund (AFP) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bei seinem Sturz am Dienstag beim Digital-Gipfel in Dortmund einen Nasenbeinbruch erlitten. Der Minister trug nach AFP-Informationen außerdem Prellungen und Schürfungen davon. Am Nachmittag lag er weiterhin zur Beobachtung im Krankenhaus.

Altmaier beim Digital-Gipfel in Dortmund © AFP

Altmaier war beim Verlassen der Bühne gestolpert und gestürzt. Er wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Auf dem Digital-Gipfel der Regierung wollte der Wirtschaftsminister eigentlich seine Pläne für eine europäische Cloud-Lösung vorstellen. Diesen Termin übernahm vor Ort kurzerhand der Ministeriumsbeauftragte für Digitale Wirtschaft, Thomas Jarzombek.