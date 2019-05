Altmaier reist zu Treffen mit Le Maire nach Paris

Paris (AFP) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) trifft heute seinen französischen Kollegen Bruno Le Maire in Paris. Eines der Themen bei dem Gespräch am Vormittag ist das geplante deutsch-französische Batteriezellkonsortium. Um 11.30 Uhr ist eine Pressekonferenz der beiden Minister in der französischen Hauptstadt geplant; erwartet wird, dass sie die Namen der beteiligten Unternehmen nennen.

Altmaier und Le Maire im Februar in Berlin © AFP

Berlin und Paris wollen die Fertigung von Batteriezellen gemeinsam angehen. Deutschland will dafür bis zu eine Milliarde Euro Fördergeld bereitstellen, Frankreich 700 Millionen Euro. Die Technologie ist besonders für die Elektroauto-Produktion wichtig. Derzeit werden viele europäische Autobauer von chinesischen Unternehmen beliefert.