Eine Milliarde Euro aus Ministeriumshaushalt

Altmaier will Deutschland und EU als Standorte für Batteriezellfertigung stärken

Berlin (AFP) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will Deutschland und die EU als Standorte bei der Batteriezellfertigung für Elektroautos stärken. Dafür stehe im Haushalt seines Ministeriums eine Milliarde Euro zur Verfügung, sagte Altmaier am Dienstag bei einer Konferenz zur Elektromobilität in Berlin. "Wir wollen bis 2030 30 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Batteriezellen aus Deutschland und der EU bedienen", gab er als Ziel aus.

Elektroauto an einer Ladestation © AFP

Gefördert werden sollten "leistungsstarke Batterien und nachhaltige Produktionsbedingungen". Deutsche und europäische Hersteller müssten schnell aufholen und wettbewerbsfähig werden, sagte Altmaier mit Blick auf die ausländische Konkurrenz außerhalb der EU.

EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic sagte bei der Vernetzungskonferenz, der Batteriemarkt in Europa habe ein enormes Potenzial. Jährlich sei bereits ab 2025 ein Marktvolumen von 250 Milliarden Euro möglich.

Nach Ansicht Altmaiers ist die Elektromobilität ein bedeutender Faktor für die Mobilität der Zukunft. Ein großer Teil der Wertschöpfung liegt dabei in der Batteriefertigung, die bislang vor allem von Herstellern außerhalb Europas dominiert wird.