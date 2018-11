Online-Handelsriese macht auf Einkaufsmeile stationären Läden Konkurrenz

Amazon eröffnet Pop-up Store am Berliner Ku'damm

Berlin (AFP) - Der Internet-Handelsriese Amazon macht zur Weihnachtszeit Einzelhändlern in Berlin Konkurrenz. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird vom 22. bis 27. November auf dem Kurfürstendamm ein sogenannter Pop-up Store eröffnet. Der Online-Konzern will die temporäre Niederlassung in der realen Welt dabei als Schaufenster nutzen, um Kunden zum Kauf von Produkten zu animieren.

Berliner Ku'damm zur Weihnachtszeit © AFP

Besucher könnten in dem Pop-up Store Geschenkideen entdecken, neue Produkte testen und diese über die App des Konzerns dann direkt online einkaufen, teilte Amazon mit. Außerdem bestehe die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen und sich von Geschenk-Experten beraten lassen.

Der Online-Handel stellt den klassischen Einzelhandel vielerorts vor große Herausforderungen. So rechnet der Handelsverband Deutschland damit, dass die Umsätze im stationären Handel in diesem Jahr um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen - die Onlineumsätze hingegen um 9,6 Prozent.