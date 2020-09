Amitabh Bachchan in Indien seit Jahrzehnten im Geschäft

Amazon heuert Bollywood-Star für Witze und Wettervorhersagen auf Alexa-Geräten an

Mumbai (AFP) - Bollywood-Superstar Amitabh Bachchan wird neue Alexa-Stimme in Indien: Wie Amazon am Montag mitteilte, können sich Nutzer des digitalen Assistenzsystems ab dem kommenden Jahr Witze, Wettervorhersagen oder Ratschläge mit dem sonoren Bariton des 77-Jährigen anhören. Bachchan ist in Indien ein Superstar, seit Jahrzehnten im Geschäft. Seine Stimme ist im Land sehr bekannt - nicht zuletzt durch seinen 2010 gestarteten Podcast.

Der Schauspieler und sein Podcast © AFP

Bachchan ist nicht die erste prominente Alexa-Stimme: Seit Ende 2019 können Echo-Nutzer auch dem US-Schauspieler Samuel L. Jackson zuhören. In beiden Fällen kostet das extra. Die Schauspieler sprechen Sätze ein, wechselnde Angaben wie etwa die Wetteraussichten werden am Computer erzeugt.