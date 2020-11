Appell an Regierung zur raschen Öffnung der stationären Geschäfte

Amazon in Frankreich bereit zur Verschiebung von Black Friday auf den 4. Dezember

Paris (AFP) - Im Streit um den von der französischen Regierung geforderten Verzicht auf Schnäppchenaktionen zum sogenannten Black Friday hat der US-Onlineriese Amazon eine Verschiebung auf den 4. Dezember angeboten. Der Chef von Amazon in Frankreich, Frédéric Duval, sagte am Donnerstagabend im Sender TF1: "Wir haben entschieden, das Datum des Black Friday zu verschieben, wenn das ermöglicht, dass die stationären Geschäfte vor dem 1. Dezember wieder aufmachen dürfen."

Frankreich fordert wegen Corona Verzicht auf Black Friday © AFP

Der Black Friday ist am 27. November. Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hatte seinen Aufruf auf einen Verzicht des Schäppchentags mit dem Corona-Lockdown begründet, unter dem die meisten Geschäfte in Frankreich seit gut zwei Wochen geschlossen sind. Er argumentierte, durch Rabattaktionen im Internet würden diese Läden benachteiligt. Frankreichs Regierung will bis kommende Woche eine Lockerung einzelner Corona-Auflagen prüfen.