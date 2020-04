Konzern: Logistikzentren müssen vielleicht geschlossen werden

Amazon in Frankreich warnt nach Gerichtsurteil vor eingeschränktem Service

Paris (AFP) - Nach dem Urteil eines französischen Gerichts zur Überprüfung möglicher Corona-Risiken für Mitarbeiter hat Amazon in Frankreich vor einem eingeschränkten Service gewarnt. "Wir interpretieren die Gerichtsentscheidung so, dass wir gezwungen sein könnten, die Tätigkeit in unseren Logistikzentren in Frankreich zu stoppen", teilte der Onlinehändler am Mittwoch mit. Ohne die Nutzung dieser Logistikzentren aber "wären wir gezwungen, einen Service einzuschränken, der in dieser Krise wichtig für Millionen Menschen im ganzen Land ist".

Amazon-Logo © AFP

Ein Gericht in Nanterre bei Paris hatte am Dienstag einer Klage von Gewerkschaftsvertretern stattgegeben, wonach Amazon die Corona-Risiken für Arbeiter in Lagerhallen überprüfen und währenddessen nur Lebensmittel sowie Hygieneartikel und Medizinprodukte vertreiben darf. Andernfalls droht dem Unternehmen eine Strafe von einer Million Euro. Laut Gericht trug der US-Konzern den Sicherheits- und Gesundheitsverpflichtungen gegenüber seinen Angestellten nicht ausreichend Rechnung.

Amazon erklärte am Mittwoch, die Entscheidung der Justiz mache den Konzern "ratlos". Die Beschäftigten hätten Masken erhalten, zudem werde ihr Fieber kontrolliert. Aus Gewerkschaftskreisen verlautete am Mittwoch, eine Arbeitsgruppe empfehle die Schließung der Amazon-Hallen vom 16. bis zum 20. April, um die Schutzvorrichtungen zu überprüfen.